Momentos de incertidumbre se vivieron en el programa de Sergio Lapegüe por la pantalla de América, cuando el conductor desapareció del aire de un momento a otro.

Tal como se ve en el video, Marina Calabró presentó un tape y luego en el lugar de Lapegüe se encontraba Mauro Szeta, por lo que tuvieron que dar las explicaciones del caso.

De todas maneras no había quedado claro por qué el conductor había desaparecido y por eso su compañera tuvo que comentar lo que le había sucedido.

Según el relato de Calabró, Lapegüe habría dejado de ver correctamente de un ojo y por ende se asustó. “En ese momento aparentemente lo que tuvo fue un pico de presión”, expresó la conductora y aseguró que el periodista se encuentra muy bien por estos momentos.

“Pero lo que le diagnosticaron es que es probable que tenga una migraña áurica. Él lo que me contó es que en un momento me estaba viendo y que en un momento dejó de ver de un ojo. Se tapó un ojo y más o menos me veía, pero del otro no, veía menos que nublado. Se recontra asustó”, dijo Marina Calabró.