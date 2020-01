Call Me DIGNITY 🦢 on Instagram: “Ver lo fresco, lo crudo, lo concreto, lo genérico, lo abstracto, lo categorizado. Vivir más en el mundo real de la naturaleza que en el…”

De vacaciones en La corazonada, su casa sustentable de Punta del Este, Calu Rivero ofició de anfitriona de una experiencia para “recuperar el contacto humano”. La actriz, que se hace llamar Dignity, recibió a varias personas para una jornada de yoga y meditación.

"Ejercitando el fluir, dejando que el momento sea como es, dejando la vida en paz, dejándola ser", escribió junto a una foto en blanco y negro, que compartió en su cuenta personal de Instagram. Los participantes usaron una remera diseñada por Calu para una marca que dice “Soy de la nación de la Iluminación”, que puede adquirirse por 1690 pesos.

“En NYC donde estoy viviendo hace unos años ya, es muy común que la forma de iniciar un diálogo sea: where are you from? (¿De dónde sos?) ¿Por qué? Porque es una ciudad que alberga muchas nacionalidades, muchas culturas e idiomas. Me descubrí respondiendo ‘I’m from the illumination nation’ quizás por mi necesidad de querer ser parte de un todo, borrando límites geográfico”, explicó la actriz, en un posteo.

“Illumination Nation; es una comunidad que busca contagiar luz porque cree en el potencial divino de la especie humana. Deseo expandir la palabra iluminación en la mayor cantidad de espacios y formas posibles usando el lenguaje como una forma de comunicación, de cambiar la conversación cultural, de crear una nueva nación donde habite la verdad, la libertad, la belleza y la naturaleza”, continuó.

