El pasado jueves por la tarde, la clínica de medicina estética que el doctor Rubén Oscar Mühlberger tiene en el barrio de Retiro fue allanada por el Ministerio de Salud de la Nación. En el lugar se encontraron numerosas irregularidades que derivaron en la clausura del local y la detención de su titular, conocido por tratar a varias figuras de la farándula local.

En la edición de Bendita, Beto Casella desde su domicilio mantuvo una videollamada con Moria Casán y ambos se refirieron a la noticia. “Sin saber lo que está pasando Mühlberger, mi experiencia ha sido fabulosa siempre como médico clínico, cuidando la salud. Yo nunca fui por nada estético, pero todo lo que a mi me ha dado siempre ha sido natural, jamás me dio un fármaco. Es un obsesivo de la vida sana”, relató el conductor del ciclo de El Nueve.

“Yo lo que puedo decir es la experiencia de mucha gente de la tele y otra particular. He hablado con pacientes que vienen del interior y me contaron historias de lo bien que le había hecho atenderse con él”, agregó Casella que en reiteradas oportunidades se encontró con Moria Casán en la clínica del doctor.

Por su parte, la One se sinceró al manifestar que “no sabía lo que había pasado” por la tarde en cuanto a la noticia de la detención del médico. De todas maneras, también contó su experiencia con Mühlberger. “Yo hace muchos años que me atiendo, en un momento estuvimos peleados y dejé de atenderme. Y después (marcelo) Polino me habló para que volviera porque el doctor me esperaba... Y volví como si nada hubiera pasado”, comenzó diciendo.

“Al doctor Mühlberger me lo presentó Carlo Di Domenico. No tengo idea por qué le allanaron la clínica...”, volvió a repetir Casán. “Yo no considero un centro de estética a la clínica del doctor ni ahí porque es un doctor y después es un lugar que parece la NASA, es de otro mundo. No puedo decir nada más, pero a mi me resulta...”, reveló la conductora. Y continuó: “El Anti-Aging que él me da y que se aplica Mick Jagger y Tina Turner me deja divina, y es todo para mejorar las defensas”, aseguró.

“El doctor sabe muchísimo y mucha gente fue por mí, creo que son momentos que está todo muy sensible para la comunidad, la gente no está muy bien con la paranoia del COVID-19 y es lógico. La Justicia seguramente determinará qué pasó”, concluyó Moria.

Recordemos que en el último tiempo, la diva recomendó los tratamientos de Mühlberger en más de una oportunidad. De hecho, la ex jurado del Bailando fue quien “popularizó” la medicina “ortomolecular”. Moria atribuyó su pérdida de peso a las prácticas del mencionado especialista. “Hay un antes y un después con el láser que no solo moldea el cuerpo sino que también activa el metabolismo, de esta manera pudimos tratar y reconfigurar los tejidos de la señora Moria. El láser es lo nuevo, ya no se opera con un cirugía con bisturí, sino que el médico se transforma en un artesano con la fibra óptica, que va esculpiendo la cara, la nariz, los párpados, todo”, había dicho el profesional sobre el cambio físico de una de las figuras de América.