Este miércoles algo cambio en Intrusos. Cuando comenzó la emisión por la pantalla de América y sonó la clásica canción You're the First, the Last, My Everything de Barry White, Jorge Rial hizo su ingreso al estudio y Marcela Tauro no estaba en el panel.

Pero lo que más llamó la atención fue que en su lugar apareciera una periodista que no era parte del programa desde el comienzo de la cuarentena.

Esto no pasó desapercibido por los televidentes tras la tensa discusión que tuvieron Rial y Tauro por una información del escándalo del doctor Rubén Mühlberger, que lo hiceron saber en las redes:

“- Donde esta Marcela Tauro? - No se, ayer discutió con Rial y hoy no vino”— togeπ 💚 on Twitter Link togeπ 💚 on Twitter

“Estudie a la mañana. Trabaje al mediodía. Iba a dormir un rato la siesta pero: De 2 a 3 dedique mi tiempo a saber que paso con la estafa piramidal de las influencers. De 3 a 4 dedico mi tiempo a saber que paso con Marcela Tauro. A las 4 vuelvo a laburar. PRIO- RI - DA - DES.”— Nico! on Twitter Link Nico! on Twitter