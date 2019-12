Hasta Concepción, su propia abuela, reconoció que nunca antes lo había visto llorar. Sin embargo, Nico Occhiato no pudo evitar las lágrimas al recordar a uno de sus abuelos, quien falleció cuando él comenzaba su participación en el Bailando.

“Ver a mi abuelo, que lo perdí cuando arrancó el certamen, él se fue feliz viéndome acá, y yo siento que hasta me esperó para esto, para verme bailar por lo menos dos ritmos, y verlo ahí me liquidó”, afirmó embargado por la emoción luego de ver la imagen de su ser querido proyectada en un video.

“Por suerte puedo tener a los tres acá, te juro que si cuando el jurado me de la devolución no los estoy mirando es porque quiero quedarme con esa imagen para siempre”, agregó, haciendo referencia a sus otros tres abuelos, presentes a un costado de la pista.

Claro que Nico no fue el único emocionado, ya que sus lágrimas contagiaron también a los miembros del jurado como Pampita, Flor Peña y Laura Fidalgo.

Fue entonces que los tres abuelos invadieron la pista y se fundieron en un abrazo interminable con su nieto. “Jamás lo vimos llorar”, reconocieron con respecto a Nico, quien terminó coronando la noche con el pase a la final del lunes próximo, en la que se enfrentará nada menos que con su ex pareja, Flor Vigna.

“Cada vez que me preguntaban decía lo mismo. Si van a buscar los días que me preguntaban por ella, ¿por qué voy a esquivar el tema?... Es así me parecía bien, justo estaba Flor ahí y pude decírselo. Es muy real. Ella lo sabe porque se lo he dicho en privado. Aparte lo sabe porque es genuino, es lo que nos pasó. Flor me enseñó a luchar por lo que uno quiere sino a disfrutar de las pequeñas cosas y a ser felices. Yo por ahí vengo de una familia más estructurada. No es más que decírselo y agradecérselo”, había afirmado Nico horas antes en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, el ciclo que conduce Ángel de Brito a través de la pantalla de El Trece.

“Es una locura, pero bueno nos queremos un montón, por más que ahora no estemos (juntos). No sé qué decirle, es muy raro", atinó a decir Flor, quien se encontraba escuchándolo desde el piso del estudio.