Robertito Funes Ugarte no para degenerar polémicas y momentos incómodos en televisión, y en las últimas horas se volvió a viralizar un comentario del conductor.

El periodista estaba al aire en su programa de La Nación, cuando las cámaras de la ciudad poncharon al Congreso Nacional y ahí fue que lanzó un comentario bastante extraño.

“No hay nadie ahí. Gracias a Dios. Entraría y pondría pegamento en las sillas”, expresó el polémico periodista. Hasta ahí todo normal. Pero luego de rapó con un comentario bastante border.

“Tiraría una bomba dentro. Una Molotov”, aseguró ante la sorpresa de sus compañeros que sonrieron un tanto nerviosos, aunque después quiso arreglarla con asegurar que es “para que le piquen los ojos”.