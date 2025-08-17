¿Teléfono para Bullrich
"Pondría una bomba": el polémico comentario de Roberto Funes Ugarte que generó tensión en el estudio
En una época en la que cualquier tipo de insinuación contraria al gobierno es tomada como un acto de terrorismo, el conductor de LN+ lanzó una polémica frase cuando se mostró la imagen del Congreso Nacional, la cual se hizo viral en las redes.
Robertito Funes Ugarte no para degenerar polémicas y momentos incómodos en televisión, y en las últimas horas se volvió a viralizar un comentario del conductor.
El periodista estaba al aire en su programa de La Nación, cuando las cámaras de la ciudad poncharon al Congreso Nacional y ahí fue que lanzó un comentario bastante extraño.
“No hay nadie ahí. Gracias a Dios. Entraría y pondría pegamento en las sillas”, expresó el polémico periodista. Hasta ahí todo normal. Pero luego de rapó con un comentario bastante border.
“Tiraría una bomba dentro. Una Molotov”, aseguró ante la sorpresa de sus compañeros que sonrieron un tanto nerviosos, aunque después quiso arreglarla con asegurar que es “para que le piquen los ojos”.