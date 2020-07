Las redes sociales estallaron este lunes con la amenaza de Viviana Canosa a la actriz Luana Pascual por sus imitaciones, pero no tardó en viralizarse un material de archivo que demuestra que la periodista tiene doble vara sobre las parodias o simplemente perdió la memoria.

“Yo no me voy a pelear con nadie, yo tengo clarísimo que eso es una ficción; veo a algunas personas que se enojan, pero bueno… yo me divierto porque sé diferenciar, entiendo que está imitando, que no soy yo y que es una imitadora", dijo Canosa años atrás, cuando la imitadora era Fátima Flórez y el formato de la broma era Showmatch.

Ahora, la conductora, ferviente opositora al gobierno de Alberto Fernández, parece que se ofendió por las imitaciones de Pascual, quien había parodiado su “descargo” tras sus acusaciones contra el Presidente. ¿Le molestó realmente la imitación? ¿o el tema?