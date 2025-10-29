"No te creo nada": el careo de Fabiana Cantilo a Lourdes Fernández tras su extraña desaparición
Ambas cantantes mantuvieron una charla de manera online donde Fabi Cantilo le preguntó a Lourdes por qué desapareció durante varios días, aunque la respuesta no la convenció mucho. Además la ex Bandana aseguró que no sufrió violencia física por parte de García Gómez.
Fabiana Cantilo le dijo a Lourdes Fernández lo que muchos quisieron pero no se animaron y le preguntó de todo en una charla que tuvieron de manera online.
Las cantantes protagonizaron un intercambio virtual luego de la tensa situación que vivió la integrante de Bandana, donde Cantilo propuso un intercambio bastante incómodo.
"Tuve una angina de puta madre". Fabiana le retrucó, incrédula: "No te creo nada, ya es aparte". Lourdes se defendió entre risas: "Te lo juro, te lo juro, no te voy a mentir".
Fabiana Cantilo le manifestaba que no podía creer que durmiera durante varios días e hizo alusión a algún tipo de recuperación de un estado de drogadicción: "No, dormí cinco días", aclarando que todo se exageró demasiado.
La icónica cantante del rock nacional además le habló sobre su novio "raro" y le preguntó directamente si le había pegado a lo que Lourdes negó completamente una posible situación de violencia. De todas maneras creemos que no llegó a convencer a Fabiana del todo.