La guerra mediática entre Nicole Neumann y Fabián Cubero-Mica Viciconte suma nuevos capítulos, y este viernes Yanina Latorre reveló ciertas intimidades sobre la relación y detalló por qué rompieron la modelo y el futbolista.

“Ella quiere que entiendan que Cubero no le interesa ni le va a interesar nunca. Ella lo soltó. Un año antes de separarse físicamente, de hecho, ella se desenamoró. No lo quiso más. No la calentó más. La frase fue 'no me lo garché más'. Disculpen, pero es un textual”, sostuvo Latorre, quien brindó esta información tras asegurar tener conversaciones con la modelo.

Tras escucharla, Ángel de Brito le preguntó si Nicole piensa que “él todavía está enganchado”, ante lo que la panelista insistió: “No, ella cree que esto forma parte de un despecho, que a veces uno no es consciente y no maneja, que no la soltó, que le agarró una obsesión y venganza”.

El supuesto textual de Nicole retumbó mucho en las redes:

