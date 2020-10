Rodrigo Lussich reveló el "affaire" entre Nati y Julián. Así: "¿Estás iniciando una relación… ¿Es Julián el nombre de él?", indagó el panelista en Intrusos a su compañera de "El Show de los Escandalones". Al respecto, la instagramer expresó: "¿Eh? No, cualquiera. ¿Quién es Julián? ¿Por qué tirás Julián? Es nadie…".

El periodista reveló una charla tuvo con ella: "Vos me preguntaste ‘¿Por una vez que te viste, ya se considera romance?’ Yo te dije que sí. Y vos me dijiste ‘entonces, sí’".

"Pero Rodri, ¿vos querés que yo nombre en televisión a alguien a quien vi una vez? ¿Qué querés? ¿Arruinarme todo?", preguntó incómoda Nati.

Tras sus dichos, Guido Záffora acotó pícaro: "Julián Álvarez, jugador de River".

Y ella lo negó: "Obvio que es un jugador de River, que es un capo, pero no lo vi nunca en mi vida. Solamente le comenté (en redes sociales)", indicó la influencer. En ese sentido, Guido insistió: "Que deje de comentarle todas las fotos en Instagram...".

"La persona con la que estoy no le comento nada, todo lo contrario. Si comento es porque no pasa nada", dijo Jota, y se plantó: "¿Si me gusta un poco? No. Es un niñito, es chico. Me parece un capo, la está rompiendo y como hincha de River lo re banco, pero es chico".

Y exageró: "Soy una mujer y podría ser su madre. Yo tengo 26 años, pero más chicos que yo, no".