La entrega de los premios Martín Fierro dejó momentos virales, por caso el discurso de Rodolfo Barilli a los periodistas ensobrados, y el agradecimiento de Fede Bal a su padre.

Quién se destacó también fue Wanda Nara, por el outfit que lució en la alfombra roja.

La conductora lució un vestido ajustado al cuerpo, total black, con lunares negros de Dolce & Gabbana, como aclaró en sus redes, luego de los memes que la comparaban con Moni Argento, el famoso personaje de ‘Casados con hijos’ que interpretaba Florencia Peña.