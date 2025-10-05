Karol G volvió a estar en el centro de la atención mediática gracias a un cambio de estilo que sorprendió a sus seguidores. La cantante mostró una transformación que generó comentarios y comparaciones en redes sociales, despertando la curiosidad de fanáticos y expertos en moda.

El cambio no solo impacta por la apariencia, sino también por el mensaje que transmite sobre su estilo personal y su capacidad de experimentar con tendencias. Cada detalle de su imagen se analiza y comenta, convirtiéndose en tema de conversación en medios y plataformas digitales.

Como fue la impresionante transformación de Karol G

La cantante Karol G fue fotografiada a las puertas del emblemático Crazy Horse de París, donde actualmente se presenta, y su outfit urbano y relajado generó múltiples comentarios en redes sociales por su aparente similitud con Shakira.

La visita de la artista a la capital francesa forma parte de una serie de ocho shows programados desde el 25 de septiembre, convirtiéndose en la primera latina invitada a presentarse en el histórico cabaret.

Con 34 años, Karol G atraviesa un momento consagratorio en su carrera, y su estilo personal acompaña cada una de sus apariciones públicas, lo que provocó que su nuevo look despertara reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes notaron ciertos guiños estéticos a la trayectoria de Shakira.