El Polaco y Barby Silenzi se encuentra en la dulce espera, y mientras tanto, el cantante apareció en unas fotos muy comprometedoras junto a un influencer de un boliche de la costa.

“😱”— A N G E L on Twitter Link A N G E L on Twitter

Al respecto de las imágenes, en el programa Nosotros a la Mañana difundieron un audio en donde Nicole Ayelen, la chica que aparece junto al músico, brindó su testimonio e incendió al cantante.

“Nos sentamos en la mesa de él, me empezó a decir cosas de Barby, todo en tono de joda, que decía que no me podía abrazar porque se iba a poner celosa; y justo que sacan la foto me resbalo y parece que lo estoy abrazando”, aseguró la joven a través de un mensaje de audio.

La influencer contó que “hubo miradas y sonrisas, pero de buena onda”, y remató: “Cuando él se iba, me agarró de la cintura y me dijo que estaba muy fachera, y si quería salir con él; no pasó nada porque yo no quise”.