Si bien Mauro Federico y Jorge Rial no hicieron más que su trabajo, fue el mismo Gobierno el que los puso en el centro de la escena al querer matar al mensajero en lugar de atacar la corrupción.

Los periodistas fueron denunciados por el Gobierno y hasta los amenazaron con allanamientos por lo que volvieron a estar en el foco.

El humor de Gelatina para tocar casi cualquier tema y la creatividad de sus oyentes hicieron posible esta serie de excelentes jingles dedicados a los periodistas de investigación.