Muy merecido
'La fábrica de jingles' tuvo un segmento dedicado a Jorge Rial y la difusión de los audios de la corrupción
Mauro Federico y Jorge Rial fueron los periodistas encargados de difundir los audios de Diego Spagnuolo que dejaron al descubierto una trama de corrupción dentro del Gobierno libertario y por eso merecieron su segmento en 'La fábrica'.
Si bien Mauro Federico y Jorge Rial no hicieron más que su trabajo, fue el mismo Gobierno el que los puso en el centro de la escena al querer matar al mensajero en lugar de atacar la corrupción.
Los periodistas fueron denunciados por el Gobierno y hasta los amenazaron con allanamientos por lo que volvieron a estar en el foco.
El humor de Gelatina para tocar casi cualquier tema y la creatividad de sus oyentes hicieron posible esta serie de excelentes jingles dedicados a los periodistas de investigación.