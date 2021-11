A Enrique Pinti le preguntaron qué opinaba de L-Gante y respondió esto: “Yo no le veo mucho talento. Por ejemplo, cuando era chico, le veía talento a Antonio Tormo. Talento para meterse en el ambiente. Yo tenía diez años y decía que no cantaba tan mal, que no desafinaba. En cambio, a L-Gante no. Pero también uno ya está grande y tiene otra sensibilidad. No me llega”.

Su declaración tuvo muchas repercusiones y L-Gante recogió el guante. Esto publicó en Instagram. “Me levanté decidido y creo que me voy a retirar porque acabo de ver una noticia, que un señor Enrique Pinti dijo que yo no tengo talento y soy grasa. Para el siguiente programa traigamos a un dinosaurio y lo ponemos a hablar de L-Gante así subimos el rating”.

Firme el joven.