Recientemente, la influencer Tamara Báez compartió con sus seguidores un giro estético que sorprendió por su espontaneidad y carácter inesperado. Lo más llamativo ocurrió cuando, con el comentario “estaba aburrida”, se mostró con un cambio en su imagen durante la noche.

El momento íntimo fue tomado como símbolo de renovación y autenticidad, marcando un punto de inflexión en su forma de mostrarse públicamente. En los párrafos siguientes te compartimos cómo reaccionaron sus seguidores y las redes frente a esto.

Cómo fue la impresionante transformación de Tamara Báez

A través de una historia de Instagram, Tamara publicó una selfie donde mostró su rostro luego de quitarse las pestañas postizas que había colocado antes de viajar. “Estaba aburrida”, comentó para justificar su gesto espontáneo, luciendo así un aspecto diferente al habitual.

Su cambio de imagen continuó durante su estadía en Punta Cana, donde también optó por llevar trenzas finas. Sin embargo, poco después confesó que no se sentía cómoda con el peinado por lo apretado de las trenzas: “Son muy incómodas”, admitió antes de quitárselas.

Su descanso, no obstante, no estuvo libre de polémicas. Desde sus redes, Tamara respondió con firmeza a quienes la criticaron por su apariencia física y por el presunto financiamiento del viaje. “Con la plata que él le pasa a mi hija ni locos nos vamos de vacaciones”, declaró, en alusión directa a los comentarios que aseguraban que su expareja, el cantante L-Gante, había costeado su viaje.