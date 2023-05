Más allá del impacto mediático que generaron mientras se realizaba el programa, con el correr de las semana los exparticipantes de Gran Hermano 2022 siguen siendo un foco de atención entre la gente.

Sin embargo, no todos los cruces con sus “fans” resultan positivos y agradables, ya que el propio Walter "Alfa" Santiago protagonizó un tenso momento con uno de ellos.

El intercambio que mantuvo con el joven fue captado a través de un video que luego se compartió en las redes sociales y fue viral.

A través de la cuenta @alexisacevedo719 en TikTok, el usuario se filmó en modo selfie: "Acá con Alfa, gracias, re agrandado el tipo", expresó, haciendo referencia a que el exGran Hermano no quiso tomarse una fotografía junto a él.

De fondo, como alejandose, se pudo escuchar a Alfa contestarle: "No, agrandado, no, estoy hablando y vos me estás gritando, ¿qué queres?".