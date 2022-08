"Me estaba fumando un porro en la terraza y la subnormal de mi vecina llamó a la policía, cuando llegaron me preguntaron si tenia hierba y les dije que me la había fumado toda, me preguntaron quien me la vendió y les dije que mi vecina y ahora le están registrando la casa jsjddjs", reza uno de los últimos tuits de la cuenta de Julieta Díaz.

La reconocida actriz denunció que la hackearon y apeló a la solidaridad de sus casi 500 mil seguidores desde su cuenta de Instagram para denunciar el hecho.

Y las redes se estallan de memes...