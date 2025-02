La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que la moratoria previsional contemplada en la Ley 27.705 no será prorrogada. Esto significa que, desde el 23 de marzo de 2025, aquellas personas que no hayan completado los 30 años de aportes requeridos no podrán acceder a la jubilación tradicional.

Esta medida afectará de forma directa al 60% de los jubilados de 2024 que se beneficiaron con esta moratoria. A partir de esa fecha, únicamente podrán iniciar el trámite jubilatorio quienes hayan alcanzado los 30 años de aportes completos.

Cómo cambia la moratoria de ANSES en marzo 2025

Durante 2024, más de 313.000 personas accedieron a la jubilación mediante la moratoria previsional, la cual les permitió saldar los años de aportes que les faltaban a través de un plan de cuotas. Este programa fue especialmente favorable para mujeres de entre 50 y 60 años y hombres de 55 a 65 años que no pudieron completar los aportes necesarios durante su trayectoria laboral.

Quienes no cumplan con los requisitos para jubilarse deberán recurrir a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Aunque esta opción garantiza acceso al PAMI y a asignaciones familiares, sus beneficios no son equiparables a los de una jubilación convencional.

Cuál es la alternativa que propone ANSES

Aquellas personas que cumplan con la edad jubilatoria (60 años para mujeres y 65 para hombres) pero no alcancen los 30 años de aportes podrán solicitar la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Este beneficio equivale al 80% del haber mínimo, pero no incluye derechos como la pensión por viudez.

Cómo acceder a la PUAM de ANSES

Los requisitos son los siguientes: