La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, sigue durante octubre de 2025 con el pago de las prestaciones establecidas por la normativa vigente en todo el territorio nacional. Dentro de estas asistencias se encuentra el programa anteriormente conocido como Potenciar Trabajo.

Este beneficio, orientado a brindar acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad económica —en especial a aquellas que no cuentan con empleo registrado—, fue restituido bajo la denominación "Volver al Trabajo".

Qué debés saber sobre Volver al Trabajo de ANSES en octubre 2025

El programa Volver al Trabajo está dirigido a personas con posibilidades concretas de reinsertarse en el empleo formal, y su finalidad principal es fomentar la independencia económica y disminuir la dependencia de los planes sociales, mediante la formación en habilidades laborales y productivas.

Los beneficiarios deben participar activamente en capacitaciones, prácticas formativas y registrarse en portales de empleo. El propósito es que, en un plazo máximo de 24 meses, puedan alcanzar una inserción laboral estable y genuina.

Entre las herramientas que ofrece el programa se incluyen:

Orientación y acompañamiento en la búsqueda de empleo.

Intermediación laboral con empresas y empleadores.

Cursos de formación con certificación oficial de competencias.

Prácticas profesionales en entornos laborales reales.

Fomento del empleo registrado y del trabajo independiente.

Apoyo a unidades productivas autogestionadas, tanto individuales como familiares o asociativas.

Monto del plan Volver al Trabajo en el mes de octubre

Según lo establecido por el Ministerio de Capital Humano, el beneficio del programa Volver al Trabajo equivale a $78.000 mensuales.

El pago se realiza el quinto día hábil de cada mes, por lo que en octubre de 2025 será acreditado el martes 7, de forma automática en las cuentas bancarias de los titulares.

Cómo acceder al programa Potencial Trabajo

La inscripción se realiza de manera online y está disponible exclusivamente para quienes integraban el programa Potenciar Trabajo. Los pasos a seguir son los siguientes: