Un importante beneficio de ANSES tendría aumento en septiembre 2025: cuánto se puede cobrar
Enterate a continuación los aumentos en la asignación que percibirán los adultos mayores para el noveno mes del año.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que, en septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se modificarán siguiendo la fórmula de movilidad.
Este mecanismo determina un ajuste mensual de los haberes en función de la inflación relevada dos meses atrás, de acuerdo a los datos que publica el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
A cuánto llegarían las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025
Con el nuevo índice inflacionario ya confirmado, los jubilados que perciben el haber máximo en la ANSES pasarán a cobrar en septiembre $2.154.562,04, frente a los $2.114.388,66 que habían recibido en agosto.
Los montos actualizados para septiembre quedarán de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69.
- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11.
- Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.
A su vez, quienes cobren un ingreso inferior a $390.220,69 (es decir, la mínima más el refuerzo), recibirán el bono previsional de $70.000. Para quienes estén cerca de ese tope, el adicional se abonará de manera proporcional. Así, los montos finales para septiembre quedan en:
- Jubilación mínima total: $390.220,69.
- PUAM: $326.150,11.
- Pensión No Contributiva: $294.123,50.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 1,9%, es el que determina este ajuste en los haberes de septiembre.
Cabe recordar que continúa vigente el refuerzo previsional de $70.000, establecido en marzo de 2024, el cual se otorga a quienes perciben haberes por debajo de $390.220,69 sin el bono. Para los que superan ese valor, el adicional se liquida de manera proporcional.