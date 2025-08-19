La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó que, en septiembre, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se modificarán siguiendo la fórmula de movilidad.

Este mecanismo determina un ajuste mensual de los haberes en función de la inflación relevada dos meses atrás, de acuerdo a los datos que publica el INDEC a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

A cuánto llegarían las jubilaciones de ANSES en septiembre 2025

Con el nuevo índice inflacionario ya confirmado, los jubilados que perciben el haber máximo en la ANSES pasarán a cobrar en septiembre $2.154.562,04, frente a los $2.114.388,66 que habían recibido en agosto.

Los montos actualizados para septiembre quedarán de la siguiente manera:

Jubilación mínima: de $314.249,94 a $320.220,69.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): de $251.374 a $256.150,11.

Pensión No Contributiva: de $219.944,55 a $224.123,50.

A su vez, quienes cobren un ingreso inferior a $390.220,69 (es decir, la mínima más el refuerzo), recibirán el bono previsional de $70.000. Para quienes estén cerca de ese tope, el adicional se abonará de manera proporcional. Así, los montos finales para septiembre quedan en:

Jubilación mínima total: $390.220,69.

PUAM: $326.150,11.

Pensión No Contributiva: $294.123,50.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio, que fue del 1,9%, es el que determina este ajuste en los haberes de septiembre.

Cabe recordar que continúa vigente el refuerzo previsional de $70.000, establecido en marzo de 2024, el cual se otorga a quienes perciben haberes por debajo de $390.220,69 sin el bono. Para los que superan ese valor, el adicional se liquida de manera proporcional.