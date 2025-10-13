Este mes, una actualización en los beneficios sociales generó que un grupo de trabajadores se encuentre bajo revisión respecto a la percepción de la Asignación Familiar de ANSES. La medida ha llamado la atención porque impacta directamente en ciertos sectores laborales, modificando la forma en que se organiza el acceso a estos ingresos complementarios.

La modificación llega en un contexto donde la seguridad social y las políticas de asistencia se encuentran en constante ajuste. La expectativa se centra en los detalles sobre las implicancias para quienes estaban acostumbrados a recibir este beneficio.

Por qué ANSES dio de baja a diferentes titulares de las asignaciones familiares

La Anses actualizó los límites de ingresos para acceder a las asignaciones familiares, dejando fuera del beneficio a quienes perciban más de $2.403.613 mensuales. De acuerdo con la Resolución 318/25, publicada este mes, también se estableció un tope máximo de $4.807.226 para el ingreso total del grupo familiar.

En consecuencia, quienes superen estos umbrales no podrán cobrar los montos vigentes desde octubre: $14.223 por cónyuge, $12.340 por hijo, $68.341 por nacimiento, $408.616 por adopción y $102.330 por matrimonio.

Cómo saber si seguís recibiendo la Asignación Familiar de ANSES

La ANSES recordó que los trabajadores pueden comprobar si cumplen los requisitos ingresando al sitio oficial del organismo con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la plataforma se puede consultar tanto la fecha y el lugar de cobro como si el beneficio fue suspendido por exceder los límites de ingresos establecidos.