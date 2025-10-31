Un grupo de AUH de ANSES puede recibir más de un millón de pesos en noviembre 2025: quiénes son
Enterate a continuación qué grupo de beneficiarios podrá acceder a este beneficio que otorga el ente estatal y las fechas de pago.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en noviembre de 2025 un incremento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto total ascenderá a $119.691 por cada menor a cargo.
Del total, el organismo depositará mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante será retenido hasta que el beneficiario presente la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al pago complementario.
Cómo cobrar más de $1.000.000 si sos titular de AUH de ANSES en noviembre 2025
Con la actualización de los valores y la entrega de la Libreta AUH 2024, las familias beneficiarias pueden acceder a tres componentes económicos: el pago mensual de la AUH, la liberación del 20% retenido y la Ayuda Escolar Anual 2025.
Los importes quedan distribuidos de la siguiente manera:
Por cada hijo:
- AUH de noviembre: $119.691
- Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863
- Ayuda Escolar 2025: $85.000
- Total: $370.554
Por hijo con discapacidad:
- AUH de noviembre: $119.691
- Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094
- Ayuda Escolar 2025: $85.000
- Total: $744.785
En consecuencia, una familia con un hijo con discapacidad y otro sin discapacidad puede alcanzar un ingreso combinado de $1.115.339 durante noviembre, siempre que haya presentado la Libreta AUH y cumpla con los requisitos sanitarios y educativos vigentes.
En el caso de los beneficiarios residentes en la Zona 1 —que comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones—, los montos son superiores, conforme lo establece la Resolución 318/2025 de ANSES.
La Libreta AUH podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% acumulado, aunque continuarán recibiendo el 80% mensual correspondiente a la asignación.
Cuándo cobra AUH de ANSES en noviembre 2025
Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes en las siguientes fechas:
- DNI terminados en 0: a partir del 10 de noviembre
- DNI terminados en 1: a partir del 11 de noviembre
- DNI terminados en 2: a partir del 12 de noviembre
- DNI terminados en 3: a partir del 13 de noviembre
- DNI terminados en 4: a partir del 14 de noviembre
- DNI terminados en 5: a partir del 17 de noviembre
- DNI terminados en 6: a partir del 18 de noviembre
- DNI terminados en 7: a partir del 19 de noviembre
- DNI terminados en 8: a partir del 20 de noviembre
- DNI terminados en 9: a partir del 20 de noviembre