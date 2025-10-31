La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará en noviembre de 2025 un incremento del 2,08% en la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con esta actualización, el monto total ascenderá a $119.691 por cada menor a cargo.

Del total, el organismo depositará mensualmente el 80%, mientras que el 20% restante será retenido hasta que el beneficiario presente la Libreta AUH, requisito indispensable para acceder al pago complementario.

Cómo cobrar más de $1.000.000 si sos titular de AUH de ANSES en noviembre 2025

Con la actualización de los valores y la entrega de la Libreta AUH 2024, las familias beneficiarias pueden acceder a tres componentes económicos: el pago mensual de la AUH, la liberación del 20% retenido y la Ayuda Escolar Anual 2025.

Los importes quedan distribuidos de la siguiente manera:

Por cada hijo:

AUH de noviembre: $119.691

Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $165.863

Ayuda Escolar 2025: $85.000

Total: $370.554

Por hijo con discapacidad:

AUH de noviembre: $119.691

Retención del 20% (Libreta AUH 2024): $540.094

Ayuda Escolar 2025: $85.000

Total: $744.785

En consecuencia, una familia con un hijo con discapacidad y otro sin discapacidad puede alcanzar un ingreso combinado de $1.115.339 durante noviembre, siempre que haya presentado la Libreta AUH y cumpla con los requisitos sanitarios y educativos vigentes.

En el caso de los beneficiarios residentes en la Zona 1 —que comprende las provincias de La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, además del partido bonaerense de Patagones—, los montos son superiores, conforme lo establece la Resolución 318/2025 de ANSES.

La Libreta AUH podrá presentarse hasta el 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes del vencimiento perderán el 20% acumulado, aunque continuarán recibiendo el 80% mensual correspondiente a la asignación.

Cuándo cobra AUH de ANSES en noviembre 2025

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo y la Asignación Familiar por Hijo recibirán los haberes en las siguientes fechas: