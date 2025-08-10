En un contexto económico donde millones esperan los pagos de ANSES con atención, un segmento de beneficiarios sobresale por recibir ingresos que superan ampliamente el promedio. Este mes, algunos beneficiarios verán un depósito notablemente más elevado.

Recientemente circuló la cifra de los $320.000 como un umbral clave. El monto es resultado de la combinación entre el haber base, un bono extraordinario y la aplicación de la movilidad según la inflación.

Quiénes reciben los $320.000 de ANSES en agosto 2025

La ANSES informó un aumento en los haberes de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) a partir de agosto de 2025. El incremento será del 1,62%, en línea con el índice de precios al consumidor de junio.

De esta forma, el haber base de la PUAM se elevará a $251.444,30. Además, se mantendrá el bono previsional de $70.000 para quienes perciben ingresos mínimos. En total, los beneficiarios recibirán $321.444,30, sumando el haber base y el bono extraordinario. Esta medida busca mitigar los efectos de la inflación sobre los sectores más vulnerables y fortalecer el ingreso mínimo garantizado.

A quién le corresponde la PUAM de ANSES en agosto 2025

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) es un programa del Estado destinado a personas de 65 años o más que no reúnen los aportes necesarios para jubilarse.

Se gestiona a través de ANSES y no exige aportes previos para su solicitud. El monto mensual se actualiza periódicamente, y quienes acceden a esta pensión también reciben cobertura médica mediante PAMI.

Cuándo se cobra la PUAM de ANSES en agosto 2025

Las fechas de pago correspondientes a agosto 2025 se establecieron así:

Jubilados que reciben el haber mínimo

Documentos terminados en 1: 8/8

Documentos terminados en 2: 12/8

Documentos terminados en 3:13/8

Documentos terminados en 4: 14/8

Documentos terminados en 5: 14/8

Documentos terminados en 6: 18/8

Documentos terminados en 7: 19/8

Documentos terminados en 8: 20/8

Documentos terminados en 9: 21/8

Jubilados que superan el haber mínimo