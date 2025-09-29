"Argentina le debe 60 mil millones de dólares al FMI, es el 10 por ciento del PBI", explicó Guillermo Michel, exdirector de Aduanas, sobre el usurero nuevo acuerdo del gobierno de Javier Milei con los Estados Unidos.

Y agregó: "Para que la gente se de una idea, Argentina debe más que países en guerra, como Ucrania que debe el 7 por ciento de su PBI".

"Caputo destruye la industria nacional"

Hace días, el economista explicó cómo el ministro de Economía "destruye la industria nacional a costa de bajar la inflación importando naranjas de Egipto, pechuga de pollo de Brasil y fideos de Albania".