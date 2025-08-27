Últimos días de pago de la Asignación por Desempleo de ANSES: cuánto se cobra en agosto 2025
La forma de cobro y los montos varían según la historia laboral y los aportes realizados, por lo que la información oficial resulta fundamental.
El cierre de agosto se acerca y con él, la atención de miles de beneficiarios de ANSES se centra en la Asignación por Desempleo. Este pago constituye un apoyo económico clave para quienes se encuentran en situación de desempleo, y los últimos días del mes marcan la fecha límite para percibirlo.
Cada mes, la prestación genera expectativa entre los trabajadores que cumplen con los requisitos, ya que representa un ingreso temporal que ayuda a sobrellevar la búsqueda de empleo y la reorganización de la economía familiar.
Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan quedado sin empleo por despido, finalización de contrato o circunstancias ajenas a su voluntad. Los requisitos dependen del tipo de trabajador:
- Permanentes: acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos a la desvinculación.
- Eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, con un mínimo de 90 días en el último año antes de quedar desempleados.
En todos los casos, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al fin de la relación laboral, de lo contrario se pierde el derecho a percibir la prestación.
Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES
Hay dos formas de gestionar la Prestación por Desempleo:
Online:
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Ir a “Atención Virtual” y seleccionar “Prestación por Desempleo”.
- Completar el formulario y adjuntar la documentación solicitada.
Presencial:
- Solicitar un turno a través de anses.gob.ar.
- Acudir a la oficina asignada con DNI y la documentación laboral necesaria.
Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025
El importe de la Prestación por Desempleo se determina a partir del promedio de los seis últimos salarios del trabajador antes del despido, con un tope máximo establecido. En agosto de 2025, este límite es de $322.000.
Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de agosto.
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 25 de agosto.
- DNI terminados en 4 y 5: martes 26 de agosto.
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 27 de agosto.
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 28 de agosto.