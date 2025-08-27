El cierre de agosto se acerca y con él, la atención de miles de beneficiarios de ANSES se centra en la Asignación por Desempleo. Este pago constituye un apoyo económico clave para quienes se encuentran en situación de desempleo, y los últimos días del mes marcan la fecha límite para percibirlo.

Cada mes, la prestación genera expectativa entre los trabajadores que cumplen con los requisitos, ya que representa un ingreso temporal que ayuda a sobrellevar la búsqueda de empleo y la reorganización de la economía familiar.

Quiénes pueden solicitar la Prestación por Desempleo de ANSES

La Prestación por Desempleo está destinada a trabajadores en relación de dependencia que hayan quedado sin empleo por despido, finalización de contrato o circunstancias ajenas a su voluntad. Los requisitos dependen del tipo de trabajador:

Permanentes : acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos a la desvinculación.

: acreditar al menos seis meses de aportes en los últimos tres años previos a la desvinculación. Eventuales o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años, con un mínimo de 90 días en el último año antes de quedar desempleados.

En todos los casos, el trámite debe iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al fin de la relación laboral, de lo contrario se pierde el derecho a percibir la prestación.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

Hay dos formas de gestionar la Prestación por Desempleo:

Online:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a “Atención Virtual” y seleccionar “Prestación por Desempleo”.

Completar el formulario y adjuntar la documentación solicitada.

Presencial:

Solicitar un turno a través de anses.gob.ar.

Acudir a la oficina asignada con DNI y la documentación laboral necesaria.

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025

El importe de la Prestación por Desempleo se determina a partir del promedio de los seis últimos salarios del trabajador antes del despido, con un tope máximo establecido. En agosto de 2025, este límite es de $322.000.

Cuándo se paga la Prestación por Desempleo de ANSES en agosto 2025