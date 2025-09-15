El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que en agosto de 2025 la inflación se mantuvo en 1,9%. Esta cifra resulta clave, ya que sirve como base para calcular los aumentos que aplicará la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) en sus prestaciones.

De acuerdo con la fórmula de movilidad vigente, las jubilaciones, pensiones y asignaciones se actualizan todos los meses, tomando como parámetro el último índice inflacionario difundido oficialmente.

Con aumento: qué monto cobran los jubilados de ANSES en septiembre 2025

El organismo previsional anunció que las jubilaciones, pensiones y asignaciones tendrán un incremento del 1,9%, en concordancia con la inflación de agosto. La medida comenzará a regir desde octubre de 2025.

Con esta actualización, los nuevos valores serán los siguientes:

Jubilación mínima: $326.304,88

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $261.016,96

Pensión No Contributiva (PNC): $228.381,85

Jubilación máxima: $2.195.498,72

Qué pasa con el bono de $70.000 para jubilados de ANSES en septiembre 2025

El organismo previsional también confirmó que continuará otorgándose el refuerzo extraordinario de $70.000. Este adicional tiene como finalidad asegurar un piso mínimo de ingresos de $396.304,88, de manera que los beneficiarios más afectados por la suba de precios no queden rezagados frente a la inflación.

De esta manera, los haberes combinados con el bono quedan establecidos en:

Jubilación mínima: $396.304,88

PUAM: $331.016,96

PNC: $298.381,85

En los casos en que el ingreso supere la mínima pero no alcance el monto de referencia fijado por ANSES, se abonará un proporcional hasta completar dicho piso. Por otra parte, quienes perciben la jubilación máxima no recibirán este beneficio adicional.