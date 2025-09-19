Después de que el plan económico del Gobierno, diseñado por el ministro Caputo tambaleara por haber perdido una elección local, lo que habla a las claras de su solidez, Toto salió a decir muy suelto de cuerpo que están dispuestos a vender "todos los dólares" tanto los del Central como los que hay comprado, para mantener a la divisa dentro de la banda autoimpuesta.

Claramente esta declaración no es muy alentadora para los ahorristas que ven cómo se les puede dificultar recuperar sus dólares, tampoco para el FMI ya que pretende cobrar los vencimientos en tiempo y forma.

Lo bueno es que el ministro admita que su plan no tuvo éxito aunque el peligro es que vacíe el país de dólares con el único objetivo de demostrar que su idea no era tan mala. No sería la primera vez.