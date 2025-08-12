Fechas confirmadas
Sigue el pago: en qué fechas cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025
Conocé a continuación el cronograma de pagos de las asignaciones que otorga el organismo estatal para el octavo mes del año.
En agosto de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá nuevamente en marcha el cronograma de pagos correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC).
Se trata de un programa de asistencia social destinado a personas en situación de vulnerabilidad que carecen de los aportes necesarios para obtener una jubilación convencional.
Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025
El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto
- DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Quiénes pueden recibir las Pensiones No Contributivas de ANSES
Las Pensiones No Contributivas están destinadas a quienes no lograron completar los años de aportes exigidos por el sistema previsional o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las condiciones para acceder varían según la categoría del beneficio:
- Personas con discapacidad: Se solicita acreditar una incapacidad igual o superior al 66 % mediante un Certificado Médico Oficial (CMO). Es necesario contar con nacionalidad argentina o residencia legal mínima de 5 años (15 en el caso de personas extranjeras). Los ingresos del hogar no pueden exceder el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas y no se permite percibir otra pensión.
- Madres con siete hijos o más: Dirigida a mujeres argentinas o extranjeras con al menos 15 años de residencia que tengan siete hijos, ya sean biológicos o adoptivos. No es compatible con otros beneficios previsionales y está orientada a quienes se encuentran en condición de vulnerabilidad económica.
- Adultos mayores sin cobertura: Se otorga a personas de 70 años o más que no reciben jubilación ni pensión y carecen de ingresos suficientes. Requiere ser argentino o, en el caso de extranjeros, acreditar 40 años de residencia en el país. Los solicitantes no pueden poseer bienes registrables ni contar con familiares obligados legalmente a brindarles manutención.
- Personas con VIH o Hepatitis B o C: Destinada a mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de estas enfermedades y en situación de vulnerabilidad social. Es obligatorio presentar certificado médico, acreditar residencia mínima de 5 años en el país (para extranjeros) y aprobar una evaluación socioeconómica. Los ingresos individuales no pueden superar el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) y los del grupo familiar no deben ser superiores a tres veces dicho monto.