En agosto de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) pondrá nuevamente en marcha el cronograma de pagos correspondiente a las Pensiones No Contributivas (PNC).

Se trata de un programa de asistencia social destinado a personas en situación de vulnerabilidad que carecen de los aportes necesarios para obtener una jubilación convencional.

Cuándo cobran las Pensiones No Contributivas de ANSES en agosto 2025

El calendario de pagos se conforma de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminados en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminados en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminados en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminados en 8 y 9: jueves 14 de agosto

Quiénes pueden recibir las Pensiones No Contributivas de ANSES

Las Pensiones No Contributivas están destinadas a quienes no lograron completar los años de aportes exigidos por el sistema previsional o atraviesan situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. Las condiciones para acceder varían según la categoría del beneficio: