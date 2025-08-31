La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el mecanismo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al período 2025. A través de este procedimiento, las familias tienen la posibilidad de cobrar el 20% retenido durante el año anterior, además de acceder al beneficio de la Ayuda Escolar Anual.

El trámite se realiza de manera 100% digital desde la plataforma Mi ANSES o mediante la aplicación oficial para celulares, y estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2025, fecha límite para completarlo.

De qué se trata la Libreta AUH de ANSES

La Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) constituye un trámite anual obligatorio para quienes perciben esta prestación. A través de este documento se certifica que los niños y adolescentes hayan cumplido con los controles médicos, el esquema de vacunación y la asistencia escolar correspondiente.

Su presentación habilita el cobro del 20% retenido durante 2024 y también el acceso a la Ayuda Escolar Anual. De esta manera, se garantiza que los menores reciban los cuidados de salud necesarios y continúen su trayectoria educativa.

ANSES recuerda que cumplir con este paso en tiempo y forma evita la suspensión de los pagos y asegura la continuidad de los beneficios. Además, las familias pueden consultar las preguntas frecuentes en la página oficial para despejar dudas antes de iniciar el trámite.

Cómo presentar la Libreta AUH de ANSES en 2025

El procedimiento online es sencillo y se completa en cinco etapas:

Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En el apartado “Hijos – Libreta AUH”, verificar que la información de los menores o personas a cargo sea correcta. Si es necesario llenar el formulario, el sistema emitirá un documento que debe imprimirse en una sola hoja con buena calidad. Este papel deberá llevarse al establecimiento educativo o al centro de salud para su validación y firma. Una vez firmado, se debe sacar una fotografía clara del formulario apoyado sobre una superficie plana, con buena iluminación, mostrando las cuatro esquinas y cuidando que no supere los 3 MB en formato JPG. Finalmente, cargar la imagen desde la opción “Subir Libreta AUH” en la plataforma.

Tras completar el trámite, ANSES enviará un correo electrónico de confirmación. En caso de que el proceso digital no pueda realizarse, los beneficiarios podrán presentarse sin turno en cualquier oficina del organismo.