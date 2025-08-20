El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer las cifras de inflación de julio de 2025. Los porcentajes funcionan como referencia para la actualización de los distintos beneficios sociales que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Según el informe, el indicador marcó un incremento del 1,9% en la comparación mensual, mientras que en la medición interanual llegó al 36,6%.

Cuál es el monto con aumento que tendrá SUAF de ANSES en septiembre 2025

El organismo toma estos índices como referencia para actualizar los montos de las asignaciones familiares, cuyos nuevos valores comenzarán a regir desde septiembre de 2025. La medida busca resguardar el poder de compra de los hogares beneficiarios y amortiguar el impacto del incremento en el costo de vida.

El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) alcanza a empleados en relación de dependencia, trabajadores inscriptos como monotributistas, personas que perciben la prestación por desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, así como también a excombatientes de Malvinas. Este régimen se aplica a todos los aportantes con ingresos formales registrados.

Los montos según cada prestación, son los siguientes:

Asignación por hijo

El monto de la asignación por hijo aumentará de $56.489 en agosto a $57.492 en septiembre.

Asignación por hijo con discapacidad

Los beneficiarios de la asignación por hijo con discapacidad recibirán un ajuste de $183.861 a $187.195.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Se actualizará a $115.064,72. Para casos de discapacidad, el beneficio alcanzó los $374.670,30.

Asignación por Embarazo

La Asignación por Embarazo para Protección Social se fija en $92.051,77.

Asignación por Nacimiento y Adopción

Se establecerá en $67.062,91. Para adopciones, el monto ascendió a $401.004,96.

Ayuda Escolar Anual

Mantendrán un valor de $86.615,00.

Asignación por Matrimonio y Cónyuge

Se fijará en $100.421,34. El beneficio por cónyuge alcanzará los $13.955,90.

Asignación Familiar por Prenatal

Los montos variaran según el ingreso familiar:

Hasta $860.486: $57.535,98

Entre $860.486,01 y $1.261.988: $38.809,62

Entre $1.261.988,01 y $1.457.010: $23.472,41

Entre $1.457.010,01 y $4.713.884: $12.109,89

Asignación por Maternidad

El monto dependerá de la remuneración bruta de cada beneficiaria, según la escala vigente.