Los medios hegemónicos y algunas voces de la oposición utilizron la misma frase casi: "Las medidas del gobierno tienen gustoa poco".

Sin embargo, tras los anuncios del jueves sobre los cambios en la política crediticia para la vivienda, la baja de derechos de exportación de productos industriales, agropecuarios y mineros, y el estímulo generalizado a la generación de divisas a través de la exportación, hubo muchas voces a favor.



Por caso, la de Eduardo Buzzi, ex Titular de Federación Agraria, que esta mañana en la 530 dijo: "Este es un Gobierno que creo que abre las puertas. El mismo Alberto Fernandez tiene una actitud receptiva. Infinidad de gestos han tenido".

En tanto, Miguel Acevedo, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), expresó: "Han sido todas medidas bastante integrales con temas como la construcción, las exportaciones, el bajar derechos a sectores industriales y al agro. Van mucho en el sentido que la mayoría de las empresas estaba pidiendo", .

Lo hizo tras participar de la rueda de prensa en la que el Gobierno realizó los anuncios esta tarde en la Casa Rosada. "Son medidas que van en el sentido correcto y las celebramos", aseguró el titular de la UIA, quien recordó que los derechos a las exportaciones industriales habían sido fijados tras "una enorme devaluación en 2018 y, de ahí en más, esa situación no existe en la Argentina".



Y subrayó: "Hoy vivimos en una Argentina totalmente diferente que necesita exportar y que no puede tener derechos para exportar".



Otro de los empresarios presentes en el encuentro, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Iván Szczech, dijo que celebraban las medidas y que "si bien hay propuestas que no llegan a concretarse, muchas serán incorporadas a proyectos de ley".



"Estamos muy a favor de los incentivos a la inversión en obra privada", apuntó Szczech, que destacó muy especialmente los cambios para el crédito hipotecario, que sostuvo "es una deuda pendiente de la sociedad argentina" y "un tema que debe ser tratado como una esperanza de una vivienda propia y la ampliación de la base económica y de generación de empleo formal".



"El fondo compensador es la solución a esa diferencia entre los índices de salarios y precios", aseguró el titular de la CAC, que explicó que ahora los créditos hipotecarios "van a variar de acuerdo con el salario" y que "cada tomador de créditos podrá saber que si le ocupa un 20% de su sueldo eso se va mantener a lo largo de la vida del crédito".



A su turno, José Martins, presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y referente del Consejo Agroindustrial Argentino, sostuvo que el encuentro de hoy con las autoridades gubernamentales fue "una continuidad de todo el proyecto que trabajamos con distintos sectores para tratar de construir una política a mediano y largo plazo para dar previsibilidad, atraer inversiones, crecer en valor agregado, generar divisas y crecer en el empleo".



"Fue muy estimulante lo que escuchamos hoy aquí porque, en concreto, nos están convocando a una reunión que si bien ya venimos trabajando , esto marca un hito en el sentido de que va en serio esto", dijo Martins.



Y aseguró: "Esto probablemente sea un estímulo para, antes de fin de año tener una ley que queremos construir juntos, no venimos con el manual abajo del brazo".



"Nos parece muy oportuna esta convocatoria al dialogo, si bien estas medidas no van a conformar a muchos sectores, celebramos el estímulo y que sigamos construyendo para un futuro más promisorio".



Por último, el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Alberto Carlocchia, admitió que si bien "no siempre uno logra todo lo que necesita", el 8% de retención para la exportación de oro, en lugar del 12, "es una de las medidas que veníamos pidiendo que se concrete hace mucho tiempo".



"Las circunstancias en las que nos encontramos como país es indispensable buscar las herramientas apropiadas para que industrias como la minería puedan desarrollarse. Tenemos muchas propuestas y muchísimo potencial en la Argentina con la minería, una actividad netamente productiva y exportadora", aseguró.



Y cerró: "Ese desarrollo trae beneficios a nivel regional donde no siempre hay muchas alternativas. Tenemos que pensar en la creación de oportunidades para la gente en esos lugares. Lo estamos haciendo muy bien con el secretario de minería".