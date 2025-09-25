Nunca se vio una injerencia tan grande de los Estados Unidos en nuestro país ni nunca una gestión tan servil como la que están llevando adelante los integrantes del gobierno de La Libertad Avanza.

La sumisión de los funcionarios argentinos en el encuentro con Donald Trump le permitieron -en momentos donde la geopolítica parece estar dominada por los personalismos- conseguir dólares frescos cuando el bote hacía agua.

Para ratificarlo, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, hizo declaraciones contundentes en la cadena conservadora Fox Nexs.