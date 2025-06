Durante junio de 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comenzó a efectuar el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC) destinado a trabajadores registrados, jubilados y pensionados.

Este pago extra, popularmente denominado aguinaldo, equivale al 50% del ingreso mensual más elevado que la persona haya recibido entre enero y junio del corriente año.

Qué titulares de ANSES no recibirán el aguinaldo en junio 2025

Quienes perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE) o beneficios a través del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) no fueron incluidos en el pago del aguinaldo correspondiente a junio. Según lo aclarado por ANSES, estos programas no otorgan derecho al Sueldo Anual Complementario (SAC), ya que no se encuadran dentro del régimen de prestaciones contributivas.

El cálculo del aguinaldo se realizó en base al haber mensual actualizado en junio, mes en el que se aplicó una suba del 2,8%, correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, tal como informó el INDEC. Esta variación afectó a todas las prestaciones que administra ANSES, tanto contributivas como no contributivas.

Junto con el aguinaldo, ANSES también implementó en junio un bono especial de $70.000. Este refuerzo económico fue destinado a jubilados que perciben el haber mínimo, así como a titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y Pensiones No Contributivas (PNC). No se requirió gestión adicional, ya que el monto se acreditó de forma automática junto al haber y el aguinaldo.

El calendario de pagos comenzó el 9 de junio y se organizó según la terminación del DNI de los beneficiarios. En esa misma fecha, los jubilados también recibieron el incremento del 2,8% más el refuerzo extraordinario previsto para este mes.