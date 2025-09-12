En plena recta final del invierno, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) volvió a remarcar la vigencia de un beneficio clave para los jubilados y pensionados. Se trata del Programa Hogar, una asistencia económica destinada a facilitar la compra de garrafas de gas en los hogares con menores recursos.

Este plan consiste en un aporte directo y mensual, definido por la Secretaría de Energía, que cubre una parte del costo real de cada garrafa.

Qué beneficiarios pueden pedir el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025

El subsidio está dirigido principalmente a quienes residen en áreas sin conexión a la red de gas natural o que no cuentan con acceso al sistema de distribución domiciliaria. No obstante, para poder obtenerlo también se deben cumplir con otros requisitos específicos.

Cuáles son los requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES

Los requisitos necesarios son los siguientes:

Ningún miembro del hogar debe tener un servicio de gas natural a su nombre ni haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos del grupo familiar no deben superar el equivalente a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar, el tope de ingresos se amplía a tres Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Las garrafas pueden ser de 10, 12 o 15 kg.

Cuándo se cobra el Programa Hogar de ANSES

Para confirmar si el pago se encuentra disponible en septiembre, los interesados deben acceder a Mi ANSES utilizando su número de CUIL y la clave de la seguridad social. Dentro del apartado "Mis Cobros" es posible revisar tanto el estado del subsidio como los importes a depositar.

Qué monto entrega el Programa Hogar de ANSES

El monto asignado no es fijo, sino que se ajusta según distintos factores: la región de residencia, la cantidad de miembros en la familia y la estación del año. Durante los meses de invierno, el refuerzo económico se incrementa con el fin de cubrir el mayor consumo energético.

En las llamadas zonas de "bajo cero" y en las localidades incluidas en la Ley 27.637 —entre ellas ciudades de Jujuy, Salta, Tucumán, Mendoza, La Rioja, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires—, se autoriza la entrega de garrafas extra para acompañar la demanda.