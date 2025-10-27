La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) introdujo modificaciones importantes en las condiciones para acceder a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF).

A través de la Resolución 318/25, el organismo ajustó los montos máximos de ingresos permitidos, una medida que podría dejar fuera del beneficio a las familias cuyos ingresos superen los nuevos topes fijados.

Cómo son los nuevos topes de ingresos de SUAF de ANSES

La reciente actualización, que incorporó un incremento del 1,88% en concordancia con el índice de inflación de agosto, modificó los criterios de acceso a las asignaciones familiares.

El ajuste principal se centra en el tope de ingresos correspondiente al primer tramo del SUAF, ahora establecido en $59.847,76. Este valor resulta determinante, ya que si el ingreso total del grupo familiar supera ese monto, se pierde el derecho a percibir la asignación.

Los nuevos valores de las prestaciones quedaron fijados de la siguiente manera:

Asignación por Hijo: $58.642

Asignación por Cónyuge: $14.223

Asignación por Hijo con Discapacidad: $190.751

Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo: $117.263 (con el 80% acreditado automáticamente)

AUH por Hijo con Discapacidad: $381.865

Cómo saber si seguís cobrando SUAF de ANSES

Los titulares pueden verificar en cualquier momento si continúan dentro del sistema a través de dos canales principales:

Sitio web de ANSES: ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Aplicación Mi ANSES: disponible para descargar en dispositivos móviles.

En ambas plataformas, dentro del apartado de Asignaciones Familiares, se puede consultar fácilmente en qué tramo se encuentra cada trabajador y si cumple con los nuevos requisitos establecidos para mantener el cobro del beneficio.