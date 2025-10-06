La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que en octubre de 2025 no se entregará el subsidio del Programa Hogar a la totalidad de sus beneficiarios.

El ente previsional aclaró que la exclusión alcanza a aquellos hogares que no se ajustan a las condiciones de ingresos ni a los criterios de acceso al suministro estipulados en la reglamentación vigente, quedando fuera de la ayuda económica destinada a la adquisición de garrafas de gas envasado.

Qué personas quedan excluidas del Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Estos son los motivos por los cuales se puede quedar afuera de la prestación:

Ingresos por encima del límite permitido: el subsidio se suspende si el grupo familiar percibe más de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), o tres en caso de contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Patagonia los topes ascienden a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.

Servicio de gas natural registrado: quienes tengan conexión a la red o figuren como titulares de un medidor no podrán acceder al beneficio.

Doble asignación dentro de un mismo hogar: si dos personas perciben el Programa Hogar en una misma familia, uno de los pagos será dado de baja.

Falta de actualización de datos familiares: errores en la información registrada pueden derivar en la suspensión del pago.

Inactividad: si el beneficiario no cobró el subsidio durante tres meses consecutivos, deberá iniciar un nuevo trámite en ANSES.

Cuáles son los requisitos para cobrar el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Los requisitos para acceder son los siguientes: