En septiembre de 2025, el Programa Hogar no se acreditará mediante el sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes no reúnan las condiciones fijadas.

Quedarán fuera del beneficio las personas que tengan ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o aquellas que posean a su nombre el servicio de gas natural.

Cómo saber si recibís el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025

Hay tres opciones diferentes para conocer si se forma parte del mismo:

Formulario web de ANSES: accedé a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y tu clave personal. Ingresá en la sección "Mis Cobros" para conocer si tenés pagos programados y su fecha. El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).

Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar.

Por qué podés quedar fuera del Programa Hogar de ANSES

Hay diversas situaciones por las que puede quedarse fuera del pago de la asignación: