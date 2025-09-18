En septiembre de 2025, el Programa Hogar no se acreditará mediante el sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes no reúnan las condiciones fijadas.

Quedarán fuera del beneficio las personas que tengan ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o aquellas que posean a su nombre el servicio de gas natural.

Cómo saber si recibís el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025

Hay tres opciones diferentes para conocer si se forma parte del mismo:

  • Formulario web de ANSES: accedé a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y tu clave personal. Ingresá en la sección "Mis Cobros" para conocer si tenés pagos programados y su fecha. El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).
  • Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
  • Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar.

Por qué podés quedar fuera del Programa Hogar de ANSES

Hay diversas situaciones por las que puede quedarse fuera del pago de la asignación:

  • Si tu vivienda cuenta con conexión de gas natural, será indispensable pedir a la empresa distribuidora el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red y luego presentarlo en ANSES con un turno programado.
  • Cuando los ingresos del grupo familiar superan los topes establecidos, es obligatorio acercarse a una oficina de ANSES con cita previa. El límite es de 2 SMVM, o 3 SMVM en caso de que exista una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Región Patagónica, los márgenes ascienden a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.
  • Si figurás como titular de un medidor de gas natural, corresponde solicitar la baja del servicio a la empresa proveedora. En caso de que haya información incorrecta sobre el grupo familiar, podés actualizar los datos en ANSES sin turno.
  • Cuando dos integrantes de la misma familia perciben el subsidio, el doble cobro debe resolverse en ANSES, siempre con cita asignada.
  • Si el beneficio fue suspendido por falta de acreditación, y no lo recibiste durante tres meses seguidos, será necesario gestionar nuevamente la solicitud para volver a cobrarlo.