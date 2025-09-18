Atención beneficiarios
Quiénes no cobran el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025 y cómo chequearlo
Enterate a continuación qué grupo de beneficiarios dejarán de percibir la prestación que otorga el ente estatal para el noveno mes del año.
En septiembre de 2025, el Programa Hogar no se acreditará mediante el sistema de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) a quienes no reúnan las condiciones fijadas.
Quedarán fuera del beneficio las personas que tengan ingresos superiores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) o aquellas que posean a su nombre el servicio de gas natural.
Cómo saber si recibís el Programa Hogar de ANSES en septiembre 2025
Hay tres opciones diferentes para conocer si se forma parte del mismo:
- Formulario web de ANSES: accedé a la app Mi ANSES con tu número de CUIL y tu clave personal. Ingresá en la sección "Mis Cobros" para conocer si tenés pagos programados y su fecha. El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).El sistema te indicará si te corresponde recibir el subsidio o no (Foto: ANSES).
- Teléfono: 0800-222-7376 (opción Programa Hogar), de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
- Correo electrónico: programahogar@mecon.gob.ar.
Por qué podés quedar fuera del Programa Hogar de ANSES
Hay diversas situaciones por las que puede quedarse fuera del pago de la asignación:
- Si tu vivienda cuenta con conexión de gas natural, será indispensable pedir a la empresa distribuidora el Certificado de Negativa de Servicio de Gas de Red y luego presentarlo en ANSES con un turno programado.
- Cuando los ingresos del grupo familiar superan los topes establecidos, es obligatorio acercarse a una oficina de ANSES con cita previa. El límite es de 2 SMVM, o 3 SMVM en caso de que exista una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD). En la Región Patagónica, los márgenes ascienden a 2,8 SMVM o 4,2 SMVM con CUD.
- Si figurás como titular de un medidor de gas natural, corresponde solicitar la baja del servicio a la empresa proveedora. En caso de que haya información incorrecta sobre el grupo familiar, podés actualizar los datos en ANSES sin turno.
- Cuando dos integrantes de la misma familia perciben el subsidio, el doble cobro debe resolverse en ANSES, siempre con cita asignada.
- Si el beneficio fue suspendido por falta de acreditación, y no lo recibiste durante tres meses seguidos, será necesario gestionar nuevamente la solicitud para volver a cobrarlo.