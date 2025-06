Las personas que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad están obligadas a realizar una revisión médica, establecida por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en coordinación con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Este control tiene como propósito verificar que la asistencia estatal continúe llegando a quienes verdaderamente la necesitan. Si, tras la evaluación, se determina que la persona no cumple con los requisitos, la pensión será suspendida o dada de baja.

Este es el trámite que deben hacer los pensionados de ANSES para seguir cobrando en junio 2025

Luego de asistir al turno médico asignado por ANDIS, los titulares de la Pensión No Contributiva por discapacidad deben enviar de manera digital toda la documentación sanitaria requerida, paso clave para mantener el beneficio vigente.

Entre los documentos a presentar se encuentran:

Informes médicos que acrediten la incapacidad para realizar actividades laborales.

Otros estudios o papeles complementarios aportados durante la evaluación presencial.

Cabe aclarar que no es necesario volver a presentar ni el Certificado Médico Oficial (CMO) ni el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, los estudios no deben ser exclusivamente recientes al día del turno, aunque es preferible que no tengan demasiada antigüedad.

Plazos para enviar la documentación

La Agencia Nacional de Discapacidad fijó un límite de 30 días corridos desde la fecha de la auditoría médica para que los beneficiarios remitan toda la información solicitada.

No cumplir con esta exigencia en el tiempo estipulado se considera una falta grave y puede derivar en la suspensión del pago de la pensión.

Asimismo, asistir a la evaluación médica sin presentar los estudios necesarios también se considera una infracción, lo cual puede afectar tanto la aprobación inicial como la continuidad del beneficio económico.

