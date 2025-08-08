La Asignación Universal por Hijo (AUH) que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) figura entre las políticas sociales más amplias de la Argentina, diseñada para brindar un apoyo económico mensual a hogares con ingresos bajos o informales, con el objetivo de asegurar el cuidado y la protección de millones de niños en todo el territorio nacional.

No obstante, el beneficio no alcanza de manera automática a todas las familias: hay condiciones específicas y motivos de exclusión que, si no se cumplen, pueden dejar a los titulares sin el pago correspondiente mes a mes.

Quiénes no podrán recibir la Asignación Universal por Hijo de ANSES en agosto 2025

Los siguientes grupos quedarán afuera del beneficio:

Trabajadores registrados en relación de dependencia o monotributistas (excepto monotributo social y casas particulares).

Titulares cuyo ingreso familiar supere el límite de dos salarios mínimos, según el tope que fija cada mes la ANSeS.

Personas que no acrediten residencia legal mínima de dos años (extranjeros).

Familias que no actualicen la Libreta AUH antes del plazo y adeuden controles de salud o escolaridad (retienen el 20% anual).

Hijos mayores de 18 años sin discapacidad o declarados en otro grupo familiar.

Qué monto recibe AUH de ANSES en agosto 2025

El aumento del 1,62 % surge de la actualización basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio y se aplica sobre los valores de julio para jubilaciones, pensiones y asignaciones administradas por la ANSES.

Con este ajuste, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasó de $109.364 a $111.141, mientras que la AUH por Discapacidad se incrementó de $356.123 a $361.894.

En la práctica, el beneficiario percibe el 80 % del monto total mediante depósito bancario: $90.348,65 por cada hijo y $289.515,20 para los casos con discapacidad. El 20 % restante se retiene hasta la presentación de la Libreta, que habilita un pago único anual.

La Asignación Universal por Embarazo (AUE) también se actualiza con la misma variación, ya que mantiene el mismo valor mensual que la AUH durante cada mes de gestación.

Cuáles son los requisitos para cobrar AUH de ANSES en agosto 2025

Los requisitos para acceder son los siguientes:

Ser argentino o tener 2 años de residencia si sos extranjero.

Presentar DNI del titular e hijos.

Los hijos deben ser menores de 18 (sin límite si tienen discapacidad) y solteros.

Demostrar situación laboral: desocupado, informal, personal de casas particulares o monotributista social.

Completar y subir la Libreta AUH con controles de salud, vacunación y escolaridad cada año.

No superar el tope de ingresos (dos SMVM por grupo familiar).

Cuándo se cobra la AUH de ANSES en agosto 2025

El cronograma de pagos se compone de la siguiente manera: