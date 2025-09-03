La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas sociales de ANSES más relevantes, ya que alcanza a millones de familias que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas.

En septiembre de 2025, surgieron interrogantes que preocupan a quienes esperan el cobro. Se habla de un grupo específico de titulares que, por distintos motivos, no accederían al beneficio en esta oportunidad. La noticia generó expectativa y dudas en torno a las condiciones de cobro.

Cuáles son los titulares de AUH de ANSES que no cobrarán en septiembre 2025

La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores de niños menores de 18 años y personas con discapacidad, siempre que no cuenten con empleo formal o que sus ingresos no superen los topes fijados por la ANSES.

En septiembre, el organismo pondrá el foco en los casos de inhabilitación por falta de actualización de datos y en aquellas familias cuyos ingresos excedan los límites establecidos.

Para ello, la ANSES realiza cruces periódicos de información con ARCA y otros entes oficiales. Por este motivo, resulta fundamental mantener actualizados los datos familiares, escolares y de salud de los niños, ya que de lo contrario el beneficio puede ser suspendido o retenido.

Cómo es el aumento para AUH de ANSES en septiembre 2025

En septiembre de 2025 la AUH tendrá un nuevo aumento en línea con la ley de movilidad. Según informó la ANSES, el ajuste es del 1,9% respecto al mes anterior. Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:

AUH por cada hijo: sube de $33.057 a $33.683.

AUH por hijo con discapacidad: pasa de $107.322 a $109.358.

Asignación por embarazo (AUE): de $33.057 a $33.683.

Asignación por nacimiento: aumenta de $48.165 a $49.080.

Asignación por adopción: pasa de $288.965 a $294.460.

Asignación por matrimonio: sube de $72.245 a $73.617.

De esta manera, las asignaciones continúan ajustándose mes a mes según lo establecido por la normativa vigente.

Qué requisitos deben cumplir los titulares de AUH de ANSES en septiembre 2025

Para acceder al cobro de la AUH se deben cumplir los siguientes requisitos: