Qué titulares de AUH de ANSES no recibirán su beneficio en septiembre 2025
Cada mes, el calendario de pagos de pagos concentra la atención de los usuarios que cobran ingresos.
La Asignación Universal por Hijo (AUH) es uno de los programas sociales de ANSES más relevantes, ya que alcanza a millones de familias que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas.
En septiembre de 2025, surgieron interrogantes que preocupan a quienes esperan el cobro. Se habla de un grupo específico de titulares que, por distintos motivos, no accederían al beneficio en esta oportunidad. La noticia generó expectativa y dudas en torno a las condiciones de cobro.
Cuáles son los titulares de AUH de ANSES que no cobrarán en septiembre 2025
La Asignación Universal por Hijo (AUH) está destinada a madres, padres o tutores de niños menores de 18 años y personas con discapacidad, siempre que no cuenten con empleo formal o que sus ingresos no superen los topes fijados por la ANSES.
En septiembre, el organismo pondrá el foco en los casos de inhabilitación por falta de actualización de datos y en aquellas familias cuyos ingresos excedan los límites establecidos.
Para ello, la ANSES realiza cruces periódicos de información con ARCA y otros entes oficiales. Por este motivo, resulta fundamental mantener actualizados los datos familiares, escolares y de salud de los niños, ya que de lo contrario el beneficio puede ser suspendido o retenido.
Cómo es el aumento para AUH de ANSES en septiembre 2025
En septiembre de 2025 la AUH tendrá un nuevo aumento en línea con la ley de movilidad. Según informó la ANSES, el ajuste es del 1,9% respecto al mes anterior. Con esta actualización, los montos quedan de la siguiente manera:
- AUH por cada hijo: sube de $33.057 a $33.683.
- AUH por hijo con discapacidad: pasa de $107.322 a $109.358.
- Asignación por embarazo (AUE): de $33.057 a $33.683.
- Asignación por nacimiento: aumenta de $48.165 a $49.080.
- Asignación por adopción: pasa de $288.965 a $294.460.
- Asignación por matrimonio: sube de $72.245 a $73.617.
De esta manera, las asignaciones continúan ajustándose mes a mes según lo establecido por la normativa vigente.
Qué requisitos deben cumplir los titulares de AUH de ANSES en septiembre 2025
Para acceder al cobro de la AUH se deben cumplir los siguientes requisitos:
- Ser argentino; en caso de extranjeros, contar con al menos 2 años de residencia en el país.
- Presentar el DNI del titular y de los hijos.
- Los hijos deben ser menores de 18 años y solteros (sin límite de edad en caso de discapacidad).
- Acreditar la situación laboral: estar desocupado, trabajar en la informalidad, en casas particulares o ser monotributista social.
- Completar y presentar cada año la Libreta AUH, que certifica controles de salud, vacunación y escolaridad.
- No superar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) por grupo familiar.