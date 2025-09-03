La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó la actualización de los valores correspondientes a la Tarjeta Alimentar y a las asignaciones familiares del SUAF para este mes. Estas prestaciones, al igual que otros programas, reciben un incremento del 1,90% en línea con la inflación registrada en julio.

Con esta suba, ciertos grupos familiares con hijos y con discapacidad podrían alcanzar un ingreso de hasta $350.000 al combinar ambos beneficios.

De qué se tratan los $350.000 que ANSES entrega en septiembre 2025

Con la última actualización de ANSES, una familia que percibe SUAF por un hijo sin discapacidad recibe $57.548. Si a eso se le suma la asignación por otro hijo con discapacidad, el ingreso asciende a $187.379. A dicha cifra se agrega la Tarjeta Alimentar para dos hijos, que otorga $85.350, alcanzando un subtotal de $330.277.

Finalmente, si también corresponde el Complemento leche del Plan 1000 Días, que brinda $19.818, el total final se eleva a $350.095.

Quiénes pueden acceder a SUAF de ANSES en septiembre 2025

La Asignación Familiar por Hijo (SUAF) está destinada a familias en las que los adultos responsables trabajan en relación de dependencia.

Pueden acceder quienes tengan hijos menores de 18 años, sin límite de edad en caso de discapacidad. Asimismo, el beneficio contempla a los titulares de la Tarjeta Alimentar con dos hijos y, en determinadas situaciones, a madres que cobran la Pensión No Contributiva por Madre de 7 hijos.