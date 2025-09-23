De cara al mes de octubre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la suba en los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Con esta medida, el organismo busca reforzar la asistencia a los hogares con menores a cargo y garantizarles acceso a bienes básicos.

Según lo estipulado, el ingreso familiar total podrá ubicarse por encima de los $200.000, variando de acuerdo al número de hijos y a la situación de cada núcleo familiar.

Cómo queda la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025

Los valores de la Tarjeta Alimentar correspondientes a octubre 2025 se fijan de la siguiente manera:

$52.250 para grupos familiares con un hijo.

$81.936 en el caso de quienes tengan dos hijos.

$108.062 para familias con tres o más hijos.

Además, el Complemento Leche del Plan 1000 Días agrega un refuerzo extra de $44.230. Este importe se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación por embarazo, y está dirigido a mujeres gestantes y hogares con hijos de hasta 3 años.

Si se suman la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre 2025 quedan conformados de la siguiente manera:

Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH neta) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.

Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH neta) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.

Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH neta) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.

En aquellos hogares donde hay niños menores de tres años, el ingreso total se incrementa aún más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.

Qué monto recibe AUH de ANSES en octubre 2025

El monto general de la AUH para octubre 2025 se establece en $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. De esa cifra, el 80% se entrega de manera mensual y directa ($93.800,77), mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, la cual certifica los controles de salud y escolaridad.

En el caso de la AUH por discapacidad, la suma asciende a $402.831,11. Las familias cobran mensualmente $322.264,88, y el remanente se libera una vez entregada la documentación correspondiente.

Por último, reiteramos que los importes de la Tarjeta Alimentar en octubre 2025 son: