Qué sucederá con el monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
Conocé a continuación los valores actualizados de la prestación que otorga el organismo estatal para el décimo mes del año.
De cara al mes de octubre 2025, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció la suba en los montos de la AUH y la Tarjeta Alimentar. Con esta medida, el organismo busca reforzar la asistencia a los hogares con menores a cargo y garantizarles acceso a bienes básicos.
Según lo estipulado, el ingreso familiar total podrá ubicarse por encima de los $200.000, variando de acuerdo al número de hijos y a la situación de cada núcleo familiar.
Cómo queda la Tarjeta Alimentar de ANSES en octubre 2025
Los valores de la Tarjeta Alimentar correspondientes a octubre 2025 se fijan de la siguiente manera:
- $52.250 para grupos familiares con un hijo.
- $81.936 en el caso de quienes tengan dos hijos.
- $108.062 para familias con tres o más hijos.
Además, el Complemento Leche del Plan 1000 Días agrega un refuerzo extra de $44.230. Este importe se acredita de forma automática en la misma cuenta donde se percibe la AUH o la asignación por embarazo, y está dirigido a mujeres gestantes y hogares con hijos de hasta 3 años.
Si se suman la AUH y la Tarjeta Alimentar, los ingresos familiares en octubre 2025 quedan conformados de la siguiente manera:
- Familias con 1 hijo: $93.800,77 (AUH neta) + $52.250 (Tarjeta Alimentar) = $146.050,77.
- Familias con 2 hijos: $187.601,54 (AUH neta) + $81.936 (Tarjeta Alimentar) = $269.537,54.
- Familias con 3 hijos: $281.402,31 (AUH neta) + $108.062 (Tarjeta Alimentar) = $389.464,31.
En aquellos hogares donde hay niños menores de tres años, el ingreso total se incrementa aún más gracias al Complemento Leche, alcanzando los $433.694,31.
Qué monto recibe AUH de ANSES en octubre 2025
El monto general de la AUH para octubre 2025 se establece en $117.250,96 por cada hijo menor de 18 años. De esa cifra, el 80% se entrega de manera mensual y directa ($93.800,77), mientras que el 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH, la cual certifica los controles de salud y escolaridad.
En el caso de la AUH por discapacidad, la suma asciende a $402.831,11. Las familias cobran mensualmente $322.264,88, y el remanente se libera una vez entregada la documentación correspondiente.
