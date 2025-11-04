La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece un programa de asistencia económica dirigido a quienes hayan quedado sin trabajo formal. Este beneficio, conocido como Prestación por Desempleo, cuenta con una serie de condiciones específicas para acceder, entre ellas que el empleo previo esté registrado y que la finalización del vínculo laboral no haya sido voluntaria.

El trámite puede realizarse tanto en línea como de manera presencial, y su gestión es completamente gratuita, sin necesidad de intermediarios ni costos adicionales.

Cuáles son los requisitos para la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025

Los requisitos para poder acceder son los siguientes:

Despido sin justa causa: telegrama o carta documento.

Quiebra o cierre de empresa: nota del síndico o publicación en el Boletín Oficial.

Finalización de contrato: copia del contrato vencido.

Denuncia por justa causa: telegramas enviados por el trabajador.

DNI original y copia

Qué monto entrega la Prestación por Desempleo de ANSES en noviembre 2025

El monto mensual de la Prestación por Desempleo representa el 75% del salario promedio más alto percibido durante los últimos seis meses de empleo registrado. El límite máximo, determinado en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), se establece en $322.000.

La duración del beneficio varía según la cantidad de aportes efectuados, pudiendo otorgarse hasta un máximo de 12 cuotas consecutivas, de acuerdo con el historial laboral del solicitante.

Cómo tramitar la Prestación por Desempleo de ANSES

Hay dos formas para realizarlo:

De manera online

Reunir y digitalizar la documentación.

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Iniciar la Atención Virtual y seleccionar "Prestación por Desempleo".

Completar la declaración jurada y subir los archivos requeridos.

De manera presencial con turno