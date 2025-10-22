Miles de hogares argentinos reciben apoyo a través del Programa Hogar, una asistencia implementada por el Estado nacional para asegurar el acceso al gas envasado a precios subsidiados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya publicó el cronograma de pagos correspondiente a octubre de 2025, y aquí te contamos todos los detalles.

Este subsidio está dirigido a familias de bajos recursos que no cuentan con conexión al servicio de gas natural. El importe del beneficio varía de acuerdo con la cantidad de integrantes del grupo familiar, la región del país en la que residan y la temporada del año, factores que determinan el nivel de consumo necesario.

Cuáles son los requisitos para el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

Los requisitos necesarios son los siguientes:

Ningún miembro del grupo familiar debe tener servicio de gas natural a su nombre.

No haber solicitado la Tarifa Social de Gas.

Los ingresos familiares no deben superar dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Si en el hogar vive una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el tope se eleva a tres salarios mínimos.

En las provincias del sur (La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el partido bonaerense de Patagones), el límite es de 2,8 salarios mínimos, o 4,2 si hay una persona con discapacidad.

Qué monto entrega el Programa Hogar de ANSES y cuándo se cobra en octubre 2025

El subsidio promedio que otorga el Programa Hogar es de $1.778 por garrafa, aunque el importe final varía según la provincia y la cantidad de unidades asignadas a cada grupo familiar. Asimismo, se contemplan incrementos adicionales para quienes residen en zonas frías o integran familias numerosas, es decir, con más de cinco miembros.

Estos montos permanecen congelados desde febrero, lo que ha generado una brecha creciente entre la asistencia estatal y el costo real del gas envasado.

Actualmente, en los comercios minoristas, una garrafa de 10 kilos puede superar los $4.000, de modo que el subsidio cubre menos de la mitad del valor total.

Esta disparidad preocupa a los beneficiarios, muchos de los cuales dependen del programa para calefaccionar sus hogares o cocinar. Tras recibir el pago correspondiente a octubre, numerosos usuarios expresaron su sorpresa y descontento al notar que el monto no había sido actualizado.

A pesar de los reclamos, la Secretaría de Energía aún no dispuso aumentos retroactivos ni implementó un sistema de actualización automática que acompañe la inflación del sector energético.

El cronograma de pagos es el siguiente: