En el último tramo del año, ANSES anunció un nuevo refuerzo económico destinado a jubilados, lo que generó gran expectativa entre miles de beneficiarios. Este tipo de medidas suele aplicarse para acompañar el poder adquisitivo de quienes perciben haberes muy bajos, especialmente en contextos de alta inflación o ajustes económicos.

La implementación de bonos extraordinarios no solo busca brindar alivio financiero, sino también reforzar la política de asistencia social que acompaña al sistema previsional argentino. A su vez, la confirmación de este pago adicional llega en un momento clave, ya que muchos jubilados esperan estas fechas para organizar sus gastos y planificar el cierre del año.

Cuáles son los requisitos para el bono extra de jubilados de ANSES

El Gobierno nacional mantiene la entrega mensual de un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de jubilados y pensionados. El refuerzo se distribuirá en tres tramos, según el monto que perciba cada beneficiario.

Por un lado, recibirán el bono completo de $70.000 quienes cobran hasta un haber mínimo jubilatorio, fijado en $326.298 para este mes.

Por otro, aquellos que perciben haberes entre $326.298 y $396.298 accederán a un monto proporcional para alcanzar esa suma, lo que significa, por ejemplo, que si alguien cobra $346.298 recibirá un extra de $50.000, y si cobra $366.298, de $30.000.

Finalmente, quienes superen los $396.298 no recibirán este adicional. Con esta medida, el Ejecutivo busca sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores que perciben los ingresos más bajos, mientras se mantiene vigente el esquema de bonos mensuales que complementa los haberes previsionales.

Cuándo cobran los jubilados de ANSES en octubre 2025