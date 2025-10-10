El Gobierno nacional lanzó a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para este 2025 un plan de asistencia educativa mediante vouchers, con el propósito de reducir el impacto económico de las cuotas escolares en aquellas familias cuyos hijos concurren a instituciones privadas con subsidio estatal.

Esta medida busca brindar apoyo a los hogares con menores ingresos, garantizando un alivio temporal hasta diciembre, siempre que se cumplan las condiciones fijadas por el ente estatal y el Ministerio de Educación.

Con qué beneficios de ANSES son compatibles los Vouchers Educativos

El programa también contempla la posibilidad de que los beneficiarios de otros planes de asistencia social puedan acceder a este apoyo sin que exista incompatibilidad con las prestaciones que ya perciben. En otras palabras, los vouchers educativos se complementan con los programas existentes dentro del esquema de ayuda estatal, entre ellos:

AUH (Asignación Universal por Hijo)

SUAF (Asignación Familiar por Hijo)

Tarjeta Alimentar

En todos los casos, el titular deberá cumplir con los requisitos establecidos por ANSES para cada prestación específica.

Cómo tramitar los Vouchers Educativos de ANSES

El trámite se realiza de manera completamente online a través de la plataforma oficial. Para iniciar la gestión, el adulto responsable debe contar con una cuenta activa en Mi Argentina, requisito indispensable para acceder al formulario de inscripción.

Una vez dentro del sistema, se completa el formulario con los datos personales del responsable y de los menores a cargo, incluyendo DNI, CUIL, nivel educativo y nombre del establecimiento escolar. También es necesario ingresar un CBU actualizado, ya que ANSES realizará el depósito directamente en esa cuenta en caso de que la solicitud sea aprobada.

Después de enviar la documentación, el sistema analiza los datos y condiciones del hogar. Los resultados se publican en la misma plataforma, donde el solicitante puede consultar si su trámite fue aceptado o rechazado.

En caso de denegación, y si se trata de una causa académica, se habilita la posibilidad de presentar un reclamo dentro de los cinco días hábiles posteriores a la notificación.

Si la gestión resulta aprobada, el voucher educativo será abonado mensualmente durante el período establecido por el programa, contribuyendo así al sostenimiento económico de la educación privada con aporte estatal.