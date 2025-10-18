El Gobierno nacional confirmó la implementación de un nuevo refuerzo económico destinado a jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) durante el mes de noviembre. No obstante, aún existe incertidumbre respecto al bono complementario, ya que resta saber si se mantendrá con el mismo monto o si sufrirá una actualización.

Además de los beneficiarios del sistema previsional, otros titulares de prestaciones del organismo también verán un aumento en sus ingresos correspondientes a noviembre, como es el caso de quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Qué pasará con el bono para jubilados de ANSES en noviembre 2025

Con el incremento del 2,1 %, el haber mínimo para jubilados se elevará de $326.298,38 a $333.150,65.

En caso de que continúe vigente el bono de refuerzo de $70.000, el ingreso total de quienes perciben la mínima alcanzará los $403.150,65.

El Gobierno nacional tiene previsto mantener este suplemento económico durante noviembre, con el objetivo de sostener el poder adquisitivo de los adultos mayores hasta que los aumentos por movilidad consoliden su efecto.

Por su parte, los jubilados que cobran haberes superiores también recibirán un ajuste proporcional del 2,1 %, conforme a los valores actualizados difundidos por la ANSES.

La mejora incluye, además, a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciben Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o por vejez.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en noviembre 2025

El Gobierno nacional ratificó la continuidad del pago mensual del bono de $70.000, destinado a fortalecer los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos. Este refuerzo se mantendrá sin modificaciones durante noviembre de 2025.

Los montos actualizados quedan distribuidos de la siguiente manera: