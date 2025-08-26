La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) emitió una aclaración relevante sobre la gestión de sus trámites, con el fin de evitar que los beneficiarios los confundan con posibles engaños en línea.

También destacó los medios oficiales disponibles para denunciar cualquier intento de apropiarse de información personal o financiera.

Qué les comunicó ANSES a los usuarios para evitar estafas

Habitualmente, los delincuentes digitales se hacen pasar por empleados tercerizados de ANSES y se contactan con los beneficiarios para prometer beneficios inexistentes o pedirles que actualicen sus datos personales. De este modo, logran engañar a las víctimas y dejarlas expuestas a fraudes informáticos.

Mediante un comunicado oficial, ANSES recordó que todos sus trámites se realizan de manera totalmente gratuita y que no es necesario recurrir a gestores o intermediarios. Asimismo, el organismo remarcó que nunca solicita contraseñas, información bancaria ni datos personales a través de llamados telefónicos, correos electrónicos, redes sociales o mensajes de texto.

Si se recibe algún tipo de mensaje sospechoso, la institución recomienda ignorarlo de inmediato y efectuar la denuncia correspondiente. Para ello, puso a disposición tres vías formales:

Vía online, ingresando en mi ANSES > Denuncias y Reclamos > Hacer una denuncia.

De manera presencial, en la sede de Av. Paseo Colón 329, 5° piso, CABA, o en la delegación de ANSES más cercana.

Por escrito, enviando la denuncia por correo postal a Paseo Colón 329, 5° piso, frente, CABA.

Además, el organismo enfatizó cuáles son los canales legítimos de contacto con sus beneficiarios: la línea telefónica gratuita 130, la plataforma mi ANSES (web y aplicación) y la opción de Atención Virtual, que garantizan la seguridad y la confidencialidad de la información compartida en línea.