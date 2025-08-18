A medida que septiembre se acerca, muchas familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) se preguntan cómo variarán los apoyos económicos que perciben. ANSES suele actualizar sus prestaciones en base a la movilidad y las condiciones sociales, lo que genera expectativas.

La Tarjeta Alimentar es uno de los programas complementarios más relevantes dentro de este sistema: pensado para garantizar el acceso a la canasta alimentaria, se acredita automáticamente junto con otras asignaciones.

Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en septiembre 2025

Los montos de la Tarjeta Alimentar, fijados por el Ministerio de Capital Humano y sin actualización por movilidad, se mantendrán estables este mes:

Un hijo: $52.250

Dos hijos: $81.936

Tres o más hijos: $108.06

Cuánto cobra AUH de ANSES en septiembre 2025

Con el último incremento, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasa de un pago bruto de $112.942 a $115.087. Sin embargo, al aplicarse la retención del 20 % (que solo se cobra una vez presentada la Libreta), las familias percibirán de manera directa $92.070 por hijo.

En cuanto a la AUH por discapacidad, el beneficio también registra una suba, pasando de $367.757 a $374.744.